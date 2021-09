Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVATREVISO A distanza di sette mesi da quel terribile pomeriggio del 18 febbraio scorso, in cui il 27enne Simone Scremin è prematuramente scomparso precipitando da una scala antincendio de La Madonnina, la città di Treviso ospiterà il 1° Memorial Simone Scremin, quadrangolare di calcio organizzato dall'Amatori Santa Maria del Sile per ricordare la morte del suo ex giocatore.IL QUADRANGOLARELe giornate di sabato e domenica...