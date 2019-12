Put e strada Ovest problemi irrisolti

LO STUDIO

TREVISO Il Put, essenzialmente l'anello esterno, nonostante sviluppi e migliorie, resta un problema. Mentre viale della Repubblica (Strada Ovest) rischia di diventarlo per due motivi: l'espansione di attività commerciali che richiamano traffico, l'apertura della Pedemontana che qualche effetto lo avrà. La rotatoria sul Terraglio è invece il punto dove accadono più incidenti. Tra i tanti dati contenuti nei documenti del Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile, questi due aspetti balzano agli occhi. Pensare a un nuovo tipo di mobilità è stata l'occasione per fare una macroscopico esame alla salute della città. I tecnici incaricati di redigere il piano per mesi hanno scandagliato gli uffici comunali raccogliendo dati di ogni genere perché convinti di una cosa: parlando di mobilità, ipotizzando di sviluppare percorsi ciclabili, ciclopedonali o di potenziare il servizio pubblico, si va inevitabilmente a toccare ogni settore della vita cittadina. E così tutti gli uffici di Ca' Sugana sono stati coinvolti per evidenziare criticità e punti di forza. E, inevitabilmente tanti nodi sono venuti al pettine.

La polizia locale, tra le criticità del suo settore ha puntato sul Put, croce e delizia della viabilità cittadina. Sono essenzialmente quattro i problemi riscontrati: la difficile integrazione delle corsie per i bus, che gli automobilisti hanno dimostrato di gradire poco come dimostrano le sperimentazioni fallite; ciclisti sempre più allergici alle regole della strada; difficoltà nel coordinare i diversi sistemi semaforici. Inoltre sono considerati punti di debolezza gli attraversamenti pedonali lungo l'anello esterno, da migliorare, la promiscuità tra pedoni e biciclette mentre è stato sancito il fallimento del servizio di navetta tra i parcheggi esterni e il centro.

Viale della Repubblica invece viene considerato una possibile minaccia dalle Attività Produttive. L'asse stradale più importante attorno al capoluogo sta infatti diventando un'area commerciale lineare con impatti nella circolazione. Ma non solo. Entrando in città anche lo sviluppo del collegio Pio X, che sta realizzando una scuola internazionale destinata a servire tutta la provincia, viene indicato come un problema per via di una viabilità ancora inadeguata. E se le viabilità non funzione anche le attività commerciali ne risentono. Curiosità: tra le opportunità da cogliere, il settore indica l'introduzione del Ticket a Venezia, variabile che potrebbe portare a un aumento di turisti a Treviso. Le manifestazioni organizzate durante l'anno e gli investimenti privati in corso in centro storico sono invece visti come occasioni di grande crescita.

Un'ampia analisi è stata inoltre dedicata agli incidenti avvenuti per lo più all'altezza di incroci e rotatorie. Tra il 2015 e il 2018 il punto più pericoloso è risultato l'incrocio tra via Terraglio, via Adige e via Brenta (la rotatoria di San Lazzaro), con 21 incidenti. Nettamente più indietro l'intersezione di viale della Repubblica con viale Luzzati e via Santa Bona Vecchia, con 15 sinistri; stesso numero, ma con un traffico decisamente meno intenso, registrato all'incrocio tra viale Nino Bixio, via Siora Andriana e via Piave. All'incrocio tra viale Brigata Marche, via Ciardi e via Tommaso Salsa sono state invece 14 le carambole, una in più di quelle verificatesi lungo la rotatoria dell'Ospedale e nel grande incrocio sul Put che collega via Fratelli Cairoli, viale Vittorio Veneto e Borgo Mazzini. E sempre lungo viale Cairoli, anello esterno del Put, altro punto molto delicato è l'attraversamento pedonale che porta in via Verga: dal 2015 al 2018 sono stati 10 gli incidenti avvenuti. Poi è stato messo un semaforo e la situazione è leggermente migliorata.

