«Stellini ha segnato la storia della sanità di Treviso e ci ha lasciato un rimpianto, non averlo ancora qui tra noi» a parlare è Giancarlo Gentilini che con Domenico Stellini, all'epoca direttore generale dell'Usl di Marca, ha condiviso progetti e traguardi importanti. «L'ho conosciuto che non ero ancora sindaco, bensì il legale di Cassamarca. Tra noi c'è sempre stata grande stima e collaborazione. È stato il punto di riferimento per la sanità della provincia».

Quando Gentilini è diventato sindaco di Treviso, l'ospedale Ca' Foncello ha cominciato a crescere. Genty ricorda così quel periodo: «Eravamo sempre fianco a fianco e gli ostacoli erano fatti per essere superati. Il dottor Stellini ha avuto una visione lungimirante, di una sanità umanizzata, pensata per dare risposte di alto livello a tutti i malati. Anche se devo dire la sanità è sempre stata un po' la Cenerentola per i diversi Governi che si sono succeduti e le mancanze si possono vedere in questo periodo di pandemia». Lo sceriffo lo saluta ricordando una frase di Foscolo: «Sol chi non lascia eredità d'affetti poca gioia ha dell'urna. Stellini può dormire in pace, ha lasciato grandi doni ai cittadini, ha dato il meglio di sè nel costruire la sanità trevigiana e ha avuto al suo fianco la città tutta. Dobbiamo prendere atto che siamo di passaggio e con lui se ne va una parte che, insieme a Vittorino Pavan, ha dato tanto alla sanità trevigiana».

