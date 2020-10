(L.Bon) Sarà operativo da oggi, a Conegliano, il nuovo punto tamponi, trasferito da via Galvani alla Zoppas Arena. Bisognerà attendere fino a martedì, invece, per l'avvio del punto del Foro Boario a Oderzo. Il trasferimento nelle nuove sedi è stato deciso con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità per gli utenti. Il punto tamponi alla Zoppas Arena funzionerà con gli attuali orari, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 per gli under 18 e dalle 12 alle 19 per i maggiorenni. La domenica dalle 7 alle 13, con accesso indifferenziato, sempre in modalità drive in. Il Punto tamponi ad accesso diretto di Oderzo, trasferito dall'Ospedale al Centro polifunzionale in via Donizetti, sarà accessibile, in modalità drive in, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 7 alle 13. Viaggia intanto a gonfie vele il punto tamponi attivato da questa settimana ad Altivole, in un'area privata messa a disposizione gratuitamente all'ex Velo. «Nella prima fase -spiega il sindaco di Altivole Chiara Busnardo- il punto viene gestito con la collaborazione della Protezione civile locale e dell'area cinque. E' stato anche attivato il Coc con la Provincia che ha fatto arrivare un modulo con docce e bagni riscaldati per il personale infermieristico. Un intervento importantissimo per professionisti che effettuano turni massacranti. Non si registrano problemi nonostante l'afflusso consistente. Stiamo dimostrando, insomma, capacità di fare squadra a livello territoriale». Una collaborazione necessaria anche perché si snoderà su un lungo periodo: per lo meno fino al 7 giugno.

