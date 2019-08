CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PUNTO METEOTREVISO Sono giorni di caldo molto afoso con pesante disagio fisico dovuto all'umidità. Ma le cose stanno per cambiare. E come in tutti i cambiamenti, anche quello che sta per approssimarsi porta con sè parecchi rischi, legati all'estremizzazione dei fenomeni, tipica di quest'estate così travagliata. La presenza di aria molto calda, richiamata dall'anticiclone africano e la combinazione con un tasso di umidità alle stelle, ieri notte fra il 90 e il 100 per cento su tutte le zone di pianura, costituiscono un mix esplosivo...