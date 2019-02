CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PUNTO METEOTREVISO Il secondo giorno di secchiate di pioggia non ha creato problemi. Non dappertutto. Anche perchè i quantitativi, pur abbondanti, non potevano crearne a una rete idrica ridotta alla sete dopo la lunga siccità di questa prima parte della stagione invernale. Una manna, tenuto conto di quanto fosse necessario anche un rimescolamento dell'aria, gravato troppo spesso dalla presenza di polveri sottili. I dati di ieri rispecchiano lo scenario meteo innescato dalle miti correnti di scirocco che hanno improvvisamente elevato la...