TREVISO «Faccio fatica a respirare. E non so cosa fare. Ho paura di essermi preso il coronavirus. Venite ad aiutarmi». È una delle tante telefonate che stanno arrivando al Suem118 di Treviso. La centrale operativa registrava in media 320 richieste di intervento al giorno. L'epidemia ha fatto salire anche questo numero. Ora si è già arrivati a 360 chiamate al giorno. Per un aumento di oltre il 10%. Alcune telefonate sono dettate dalla paura. C'è chi a fronte di lievi sintomi simil influenzali teme subito di essere stato contagiato. Non è difficile da immaginare in un contesto come quello attuale. A incidere poi, c'è anche il disorientamento. Quando tutti gli altri canali risultano occupati, diverse persone chiamano il Suem per avere delle informazioni.

Ma non esiste solo la psicosi. In alcuni casi i problemi sono proprio legati all'infezione da Covid-19. E a quel punto non c'è tempo da perdere. «L'incremento delle richieste di intervento è legato all'epidemia conferma Marialuisa Ferramosca, direttrice della centrale operativa di Treviso ci sono persone che non presentano sintomi critici e chiamano comunque per chiedere un'ambulanza che li porti al pronto soccorso. Altre, invece, cercano solo informazioni. In questi casi il 118 viene usato come un numero facilmente raggiungibile». Non sono ancora stati toccati i picchi raggiunti tra marzo e aprile, quando nel momento peggiore dell'epidemia il Suem arrivò a registrare oltre 600 telefonate al giorno. L'andamento, però, va tenuto sotto controllo. Anche perché a marzo si era in lockdown. E questo aveva azzerato gli interventi urgenti per politraumi, dovuti soprattutto a incidenti stradali e incidenti sul lavoro. Adesso, invece, gli operatori sono chiamati a rispondere contemporaneamente su entrambi i fronti. L'importante è riuscire a chiarire velocemente se le chiamate in arrivo riguardano urgenze o problemi di altra natura.

«Ci sono delle procedure per far emergere eventuali segni di criticità attraverso le interviste telefoniche - sottolinea la direttrice - gli operatori sono formati nel migliore dei modi per questa attività». Per fortuna la maggior parte delle richieste non si rivelano urgenti. L'incubo è rappresentato dai sintomi simil influenzali. «Se non emergono problemi particolari, le persone vengono rassicurate e invitate a rimanere a casa specifica se c'è la necessità, le aiutiamo a contattare il medico di famiglia o attiviamo le Usca». Cioè i medici delle unità speciali di continuità assistenziale che seguono i pazienti Covid positivi a domicilio. Se invece le chiamate si rivelano urgenti l'intervento è immediato. «Lo spartiacque è rappresentato dall'eventuale alterazione della funzione respiratoria fa il punto Ferramosca davanti a questo quadro, si interviene. Ci sono diversi fattori da tenere in considerazione: il paziente può essere a domicilio, può essere già seguito come caso positivo e può trovarsi in una casa di riposo. Il nostro compito è farlo arrivare al pronto soccorso nel minor tempo possibile». Fino a questo momento non si è registrato alcun problema nel servizio ambulanze. Nella Marca non ci sono mai state le code viste negli ultimi giorni davanti a qualche ospedale italiano, con i pazienti costretti ad attendere a bordo dei mezzi di soccorso. «Sono scene che fanno venire i brividi dice Ferramosca cose sostanzialmente impensabili».

