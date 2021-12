PROVINCIALI

TREVISO Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd, ha spulciato i dati delle ultime elezioni provinciali. Ed evidenzia un aspetto che già subito dopo la proclamazione di Stefano Marcon a presidente riconfermato, si intuiva: la grande abbondanza di schede bianche, ben 254, non è attribuibile solo al centrosinistra. «Il calcolo è molto semplice - sottolinea Zorzi - noi, non avendo un candidato, abbiamo effettivamente dato l'indicazione ai nostri amministratori di lasciare la scheda in bianco. Del resto le elezioni di secondo livello si basano sul numero di sindaci e consiglieri: e noi, dopo la debacle alle amministrative del 2019, potevano contare su massimo di 130 di persone del Pd o di area di centrosinistra. Alla fine i nostri candidati eletti come consiglieri hanno raccolto globalmente 172 preferenze. Quindi una trentina di voti in più, non previsti, che ci hanno consentito di eleggere tre consiglieri al posto delle due che pensavamo. Ma il punto non è questo».

Il punto, spiega Zorzi, è che le schede bianche sono state 254: «Noi contavamo su 130 rappresentanti, siamo arrivati a 172. Ma per raggiungere 254 schede bianche vuol dire che il resto arriva dal centrodestra. E se poi vogliamo dirla tutta, ci sono anche una trentina di schede per il presidente annullate. Ed è difficile pensare a errori: in quella scheda c'era solo da scrivere il nome di Marcon, la scheda con liste e candidati consiglieri era un'altra. Insomma: difficile pensare a errori». A conti fatti a Marcon mancano circa 120 voti: «La Lega ha poco da dire che le schede bianche sono solo nostre - conclude Zorzi - farebbero bene a guardare al loro interno. Le nostre perplessità sull'amministrazione Marcon sono state confermate dal voto».

Indirettamente replica Giuseppe Montuori, segretario provinciale FdI, che sottolinea invece la maggioranza assoluta ottenuta dall'alleanza con la Lega: «L'alleanza Lega e Fratelli d'Italia dimostra ancora di essere vincente - afferma - la nostra lista Marcon Presidente ha la maggioranza assoluta del Consiglio Provinciale, con il contributo determinante dei due consiglieri di Fratelli d'Italia». Poi la stoccata: «Ringrazio gli amici Marcon e Bof e il gruppo di amministratori e rappresentanti ex FI per il lavoro fatto insieme che ha fatto sciogliere come neve al sole l'inciucio PD-Forza Italia dettato dal mero interesse personale.

Queste provinciali rafforzano la nostra convinzione che il valore, non negoziabile, della coerenza paghi sempre e siamo pronti ad accogliere in Fratelli d'Italia tutti i militanti e amministratori di centro destra che come noi credono in questo e che mai vorranno avere nulla a che fare ne con il PD ne tantomeno con chi fa alleanze con lo stesso, come nel caso di Forza Italia a Conegliano».

