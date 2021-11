Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SFIDATREVISO Oggi a mezzogiorno scadono i termini per la presentazione di liste e candidature in vista delle elezioni provinciali di secondo livello fissate per il 18 dicembre. Ma il quadro delle forze in campo è già delineato. Unico candidato presidente sarà l'uscente Stefano Marcon, sostenuto dalla lista della Lega Marcon Presidente e la civica Civici per Marcon. Il centrosinistra rispende con Amministratori di Marca, mentre il...