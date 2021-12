POLITICA

TREVISO L'ultimo atto della giunta provinciale è stato chiudere il bilancio di previsione 2022-2024, che prevede nel solo 2022 investimenti per 25,64 milioni di euro per le scuole, 18,66 per la manutenzione della rete viaria a 3,6 milioni in iniziative ambientali. Un documento finanziario, approvato sia dall'assemblea dei sindaci con un solo astenuto e dal consiglio provinciale con 4 astenuti, con cui il presidente uscente Stefano Marcon di fatto lascia la Provincia in mano al suo successore. Ovvero se stesso. Domani infatti è il fatidico giorno delle elezioni, dove Marcon si presenta come candidato unico.

LO SCENARIO

Marcon salirà da solo sul ring virtuale delle contesa elettorale. Il centrosinistra, dopo aver sperato di chiudere il grande accordo con i civici guidati dal sindaco di Conegliano Fabio Chies, ha rinunciato a presentare un candidato di bandiera. L'elezione di secondo livello è spietata: votando solo sindaci e consiglieri comunali i numeri in genere sono chiari già in partenza. E il centrosinistra da solo non è in grado di ribaltare il rapporto di forze col centrodestra. Il Pd, e con lui Articolo Uno e il Partito Socialista Italiano, ha quindi preferito presentare solo una lista, Amministratori di Marca, per portare in consiglio più rappresentanti possibili. Sono sedici i posti da consigliere a disposizione, l'asse Lega-Fdi punta ad occupare almeno 10 posizioni. Il resto se lo divideranno centrosinistra e Chies.

L'OBIETTIVO

«La Provincia nei prossimi anni sarà al centro di un processo di rafforzamento istituzionale che passa anche attraverso l'arrivo e l'impiego delle risorse del Pnrr», spiega Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico e regista della coalizione. «Per questo afferma - i nostri candidati sono pronti a dare il proprio contributo per fare in modo che, a differenza di quanto visto finora, l'ente provinciale sia in grado di esprimere una maggiore capacità di coordinamento e di pianificazione degli interventi e dei progetti. Dal consiglio provinciale - continua Zorzi - vogliamo lavorare perché la Provincia sia nelle condizioni di mettere in campo tutte le azioni necessarie a rendere la Marca un territorio più coeso e sostenibile, attraverso una migliore distribuzione di risorse, servizi e infrastrutture, sia fisiche come strade e ponti, sia sociali, come le scuole. Per noi non devono esistere territori di serie B». Aggiunge Michele Seno, coordinatore provinciale di Articolo Uno: «Abbiamo avuto l'opportunità di dar vita ad una rappresentanza civica, molto motivata, con candidati espressione di tutta la provincia e di istanze diverse, spesso trascurate dalle recenti gestioni provinciali».

Questi i candidati: Mirella Balliana, Vittorio Veneto; Paola Bornia, S. Lucia di Piave; Giuseppe Ceccon Morgano; Olinfo Cettolin ,S. Vendemiano; Daniele Dal Mas, Fregona; Francesca Fuser, Istrana; Marco Malerba, Preganziol; Francesco Marchese, Motta di Livenza; Mario Pavan, Arcade; Silvano Polo, Maserada; Marta Sartorato, San Biagio; Sebastiano Sartoretto, Castelfranco; Anna Spinnato, Valdobbiadene; Maria Tocchetto; Treviso; Katja Turk, Ponzano.

Paolo Calia

