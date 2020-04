LA FORNITURA

TREVISO Quindicimila forniture mediche dalla Cina alla Marca. Sono quelle consegnate nelle scorse ore alla Provincia di Treviso: si tratta di 990 tute mediche protettive, 400 occhiali, 2mila schermi, 10mila mascherine chirurgiche e mille mascherine N95 donate ai trevigiani dalla provincia gemella dello Shaanxi. «È proprio vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso : voglio ringraziare a nome di tutti i cittadini trevigiani il governatore dello Shaanxi, Liu Guozhong e la comunità della sua popolosa Provincia. Anche se la distanza chilometrica è tanta, sentiamo la vicinanza e la donazione arrivata è davvero preziosa, perchè è un aiuto concreto a chi deve lavorare sul campo per fronteggiare l'emergenza. Credo sia significativo che il nostro gemellaggio unisca nella solidarietà due territori colpiti dal Covid-19, quello cinese e quello italiano. Ora, ci muoveremo per distribuire il prima possibile il materiale medico».

La Provincia dello Shaanxi è una provincia nord-occidentale della Cina e comprende parti dell' altopiano Loess, lungo il corso intermedio del Fiume Giallo, e la catena montuosa meridionale Qinling. La provincia dello Shaanxi e la città di Xi'an sono considerate due delle culle originarie della civilizzazione cinese. In oltre 1100 anni, tredici dinastie feudali stabilirono le loro capitali nel territorio della provincia. Lo Shaanxi è anche il punto di partenza della Via della seta che conduce in Europa, Arabia e Africa. I siti di maggiore interesse turistico della provincia dello Shaanxi sono in particolare il Mausoleo e il Museo dell'Esercito di Terracotta del Primo Imperatore Qin a Xian (Patrimoni dell'umanità). I rapporti sono stati avviati nel 1987 mentre nel luglio del 2006 è stato firmato il Protocollo di Intesa per la Cooperazione su più fronti. Intanto anche la Silcart di Carbonera, azienda della filiera facente capo a Grafica Veneta spa impegnata nella produzione di mascherine filtranti, ha donato al comune di San Biagio di Callalta una nuova dotazione consistente in 15 mila pezzi. Il materiale è stato consegnato in Municipio pronto per essere distribuito alla cittadinanza.

