(E. F.) I ristoratori scrivono al prefetto e preparano un'apertura simbolica di protesta per il 15 gennaio. «Chiediamo ai prefetti di liberare immediatamente le attività del comparto Horeca dai limiti fino ad ora vigenti che hanno ormai portato gli imprenditori del settore, i loro dipendenti e fornitori in uno stato di disperazione» e che «facciano da tramite per ottenere immediati risarcimenti per i danni subiti dalle chiusure». Tutela Nazionale imprese è un'associazione che raduna un largo numero di ristoratori e partite Iva in Italia tra cui Treviso Imprese Unite. Anche la Marca si unirà alla protesta che in tutta Italia vuol far sentire le ragioni del comparto della ristorazione. «Se entro giovedì non ci saranno risposte né indennizzi annuncia il portavoce di Tutela Nazionale Imprese e presidente di Ristoratori Toscana, Pasquale Naccari - saremo costretti per la sopravvivenza a riaprire subito al pubblico i locali anche a cena». Nelle regioni arancioni, tra cui il Veneto, la protesta sarà declinata in altro modo: «Non vogliamo mettere a repentaglio la salute dei nostri clienti per cui da noi l'apertura sarà solo simbolica: luce accesa, tutto pronto come se si dovesse lavorare, presenti solo però titolari e dipendenti», conferma Andrea Penzo Aiello - se non riceveremo risposta dalle Prefetture entro giovedì, per per il 15 gennaio organizzeremo un presidio fisso in piazza dei Signori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

