LO SCONTRO

CONEGLIANO Nessuna manifestazione: il Comune nega piazza Cima agli organizzatori del sit-in di protesta contro l'ultimo Dpcm del governo. Per motivi di sicurezza sanitaria in primis, e per il rischio di un afflusso ben superiore a quanto preventivato da Devis Bonaldo, sua la richiesta formale presentata alla questura, trentenne di Orsago che con il supporto di Vox Italia ha diffuso l'invito (anche in un gruppo Telegram da oltre 700 iscritti) a scendere in piazza sabto alle 14. «Per far sentire il nostro sostegno alle attività, in particolare quelle di ristorazione, fortemente penalizzate dall'ultimo Dpcm». Lunedì Bonaldo, che non è un ristoratore e nemmeno un politico, ha lanciato l'idea della manifestazione sui social e in poche ore, inaspettatamente, ha raccolto centinaia di adesioni. Si è sentito in dovere di concretizzare l'idea e non avendo mai organizzato un evento simile, si è rivolto a Vox Italia, movimento politico del quale è sostenitore seppur non militante. Ha fatto così partire l'iter organizzativo che passa attraverso la richiesta al Comune di poter occupare piazza Cima e la comunicazione alla questura sullo svolgimento della manifestazione. Al momento però ha ricevuto il diniego da parte degli uffici comunali che non hanno concesso la piazza in autotutela.

IL DINIEGO

«Lunedì sera sono stato in piazza a Treviso assieme alle categorie duramente colpite da questo Dpcm ha spiegato il sindaco Fabio Chies, capisco le loro ragioni e ritengo debbano essere adeguatamente sostenute con contributi importanti a fondo perduto che permettano loro di riaprire appena possibile. Ma la manifestazione in programma sabato alle 14 in piazza Cima non può tenersi, mi sono confrontato anche con le associazioni di categoria. La situazione Covid è preoccupante ed i dati sconsigliano ulteriori affollamenti, inoltre ricordo a tutti che la piazza ospita i plateatici che lavorano a quell'ora. Sono pronto ad incontrare una delegazione di manifestanti ed unirmi al loro messaggio per sensibilizzare chi di dovere ma non a mettere a rischio la salute pubblica in questo momento particolarmente delicato». C'è quindi da aspettarsi che nelle prossime ore arrivi anche il parere negativo, vista il rifiuto di concedere la piazza da parte del omune, da parte della questura. Per di più, all'indomani della manifestazione di Treviso, il prefetto Maria Rosaria Laganà aveva invitato a non creare più circostanze analoghe, visto che c'era molta gente e mantenere le misure di distanziamento, evitando gli assembramenti, non è stato sempre possibile. «Se il sindaco ha negato la piazza per motivi sanitari, ha le sue ragioni afferma il prefetto che condivido».

IL PROGRAMMA

Scendere in strada senza l'avvallo delle autorità, esporrà i partecipanti al rischio di essere accusati di manifestazione non autorizzata. Bonaldo però resta fermo sulla sua posizione. Per garantire le norme di sicurezza anche sanitaria, piazza Cima può contenere al massimo 500 persone e al momento non è stato definito chi e come garantirà questo numero. Considerati i precedenti di Torino e Napoli, c'è inoltre il timore che tra i ristoratori e i manifestanti pacifici possa infiltrarsi qualche testa calda o qualche gruppo organizzato. Bonaldo rassicura: «Sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il distanziamento per evitare che interrompano la manifestazione. Tengo a ribadire che la manifestazione è pacifica, non è ammesso alcun tipo di violenza, né nei confronti di cittadini in disaccordo con l'evento, né nei confronti delle autorità, che sicuramente saranno lì a presidiare». Chies e Bonaldo si sono sentiti telefonicamente ieri mattina, ognuno ha ribadito la propria posizione. L'organizzatore ha poi lanciato l'appello per la ricerca di volontari per fare servizio d'ordine e far mantenere il distanziamento. Il programma prevede degli interventi «da parte di alcune persone che hanno scelto di appoggiarmi e che vi presenterò quel giorno ha detto Bonaldo. Se farò degli errori vi prego di non condannarmi e di perdonarmi. Il momento di agire è ora, non possiamo aspettare oltre, il popolo si sta mobilitando in tutta Italia, dobbiamo cavalcare l'onda».

Elisa Giraud

