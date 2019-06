CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROTAGONISTITREVISO Si sono addirittura spinti a dire che non sarebbe male fare l'assessore e il vigile. Cosa che, considerando l'esordio al mattino, si configura come un successo pieno. Tensione, imbarazzo all'inizio: cose naturali, stemperate poi dai modi di tutta la Giunta, a partire proprio dal sindaco. «In comune - scherza - abbiamo che tifiamo tutti e tre Juve». Da qualche parte bisogna pur cominciare. E lo sport è un buon modo per rompere il ghiaccio. SODDISFATTIEcco la giornata trascorsa insieme al sindaco vista con gli occhi dei...