SOTTO SCACCO

TREVISO «Sono rumena a metà. Vivo i problemi dell'Italia e la grandissima emergenza creata dal Coronavirus in Romania. Capisco le misure preventive, ma ci sono almeno 70 famiglie che mi chiedono lavoro stagionale in vigna perchè non sanno come sfamare i propri figli». Marika Dal Pos ha 41 anni e un'azienda agricola che si occupa anche di reclutare manodopera rumena per la viticoltura. Ha scelto di dividere la sua vita e la sua attività con Nicu Fulga, 31 anni, romeno del distretto di Bachau. Insieme portano avanti l'attività dell'azienda Borgo Sandri di Ormelle. «Quest'anno siamo completamente bloccati. In questa stagione generalmente iniziavamo a fare i programmi per le vendemmie: le aziende ci chiedevano i lavoratori, noi li reclutavamo e organizzavamo il transfer e i soggiorni con vitto e alloggio. Si tratta, nel nostro caso, di circa una settantina di lavoratori. Tutti provenienti dal distretto di Bachau». L'annuncio del ministro Speranza ha posto però un'ipoteca importante. «Attendiamo di capire meglio le disposizioni, ma se dobbiamo mantenere i lavoratori con vitto e alloggio durante la quarantena per noi è impossibile gestire la situazione».

TEMPI STRETTI

Gli stagionali arrivano in genere dopo ferragosto e si trattengono fino ad ottobre per la vendemmia tardiva. «Il grosso è impiegato poi dall'inizio di settembre per la raccolta di uve glera. Loro -prosegue Marika- sarebbero anche disposti a partire. Tuttavia per noi significherebbe mettere a disposizione una nostra unità abitativa con vitto e alloggio per la quarantena. Sono costi che ricadono su di noi, non l'abbiamo chiesta noi la quarantena». La donna concorda sul fatto che l'emergenza sanitaria sia prioritaria. «Non discuto che esista il virus. In Romania ci sono i focolai come in Italia, però riguardano il confine tra Romania e Bulgaria nel nord, sopra Bucarest. Quindi la nostra zona non è toccata. Non sono un virologo e quindi sto nel mio, mi chiedo solo se non sia possibile richiedere il test rapido». Nicu è stato in Romania ed è tornato due giorni fa. «Non ho trovato nè dogane nè controlli». Ora però a Borgo Sandri, dove la coppia vive insieme alla figlia, c'è molta incertezza. «Mi dispiace per me e per loro perchè non vengono qui a fare le vacanze, ma per lavoro. Mi piange il cuore che le famiglie non hanno cosa dare da mangiare e io non li posso aiutare».

L'ALTRA COOP

Fabio Biancolin ha una piccola cooperativa che gestisce gli stagionali in agricoltura e viticoltura nella zona di San Polo di Piave. «L'emergenza è adesso: a un mese dalla vendemmia iniziavano i contatti telefonici, poi 10 giorni prima si allertavano i lavoratori organizzando l'arrivo. Dopo 3 giorni di visita medica e codici di sicurezza un operatore era pronto ad andare in campo. Ora navighiamo a vista». In assenza di disposizioni certe, nessuno sarà disposto a pagare o a mantenere i lavoratori durante la quarantena. E quindi il bracciantato stagionale non sarà più redditizio nè per le aziende nè per i lavoratori. Tuttavia l'uva andrà raccolta. E il pericolo, sottolinea Biancolin, è che in assenza di norme certe pulluli il sommerso. «È giusto voler garantire la sicurezza con isolamento preventivo. Ma siccome i bisogni dell'agricoltura vanno soddisfatti, in qualche modo le cose si dovranno risolvere. E magari ricorrendo al lavoro in nero. Questo è il nostro timore. Per questo sollecitiamo anche le associazioni di categoria a darci manforte nella richiesta di soluzioni». Sulla possibilità di impiegare in alternativa manodopera locale Biancolin è decisamente scettico. «Gli italiani? No grazie. Personalmente non ho avuto esperienze positive. Sono indisciplinati e non più abituati a questo tipo di fatiche. Rendono la metà dei rumeni».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA