IL BILANCIO

TREVISO Il pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto è stato chiuso. Si tratta del passo definitivo per la trasformazione dell'intera struttura in Covid Hospital. Da oggi è attivo solo un punto di primo soccorso Covid. L'annuncio è stato dato dal Suem118: «L'ospedale di Vittorio Veneto opera come Covid Hospital. Il pronto soccorso riceve solo pazienti con sospetta infezione da coronavirus. Chi ha la necessità di accedere al pronto soccorso per altre patologie deve rivolgersi agli ospedali limitrofi». A partire dal pronto soccorso di Conegliano, che ora diventa il riferimento per l'intera zona per tutti i problemi non collegati all'infezione da Covid-19. Non è l'unico cambiamento. Anche l'unità di Otorinolaringoiatria, centro di riferimento per il tumore alla laringe, verrà spostata da Vittorio Veneto: gli interventi chirurgici verranno eseguiti nell'ospedale di Treviso. «A Vittorio Veneto continueranno però a essere garantite le attività di specialistica ambulatoriale specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca i locali sono completamente isolati rispetto al resto dell'ospedale. Di conseguenza è possibile continuare a erogare le visite specialistiche senza alcun problema».

LA RIORGANIZZAZIONE

Oggi l'ospedale di Vittorio Veneto ospita 85 pazienti positivi al coronavirus. Potranno essere ricavati fino a 238 posti letto. È già scattato il trasferimento di pazienti ricoverati per altri problemi di salute: chi ha recuperato viene dimesso, chi invece ha ancora bisogno di cure ospedaliere viene portato a Conegliano. Si procedere gradualmente, ma inesorabilmente. Per precauzione a Vittorio Veneto è stata anche aperta la nuova ala con 6 posti di Terapia intensiva. L'epidemia sta costringendo l'azienda sanitaria a rivedere tutto. Per la stessa ragione, a causa della carenza di personale in servizio, sono state sospese le attività che la Neurochirurgia di Treviso garantiva nell'ospedale di Belluno. I neurochirurghi non si sposteranno più, almeno per ora. Eventuali urgenze saranno dirottate direttamente al Ca' Foncello. La sanità trevigiana stringe i denti.

I NUMERI

I numeri del contagio sono sempre più vicini al picco peggiore registrato tra marzo e aprile. Solo ieri nella Marca sono emerse 629 nuove positività. Numeri da record. Ad oggi sono 8.130 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. Di pari passo crescono anche i ricoveri. Ieri ne sono stati registrati altri 57. Al momento sono 249 i pazienti Covid positivi che hanno bisogno delle cure ospedaliere. Tra questi, 16 sono in Terapia intensiva: 11 a Treviso, dove è stata aperta una nuova sala; 4 a Conegliano, compreso un 50enne già colpito da un'altra pesante patologie; 1 a Montebelluna. In quest'ultimo ospedale, in particolare, i ricoveri sono letteralmente esplosi. Martedì erano 43. Ieri sono arrivati a 64. Tanto che è stato necessario trasferirne 18 nell'ospedale di Conegliano, che in linea teorica avrebbe dovuto conservare i propri reparti Covid-free. Una situazione anomala. Vero che Montebelluna oggi accoglie anche i pazienti positivi che provengono dalla zona di Castelfranco, alla luce della decisione di non impegnare l'ospedale che ospita l'Istituto oncologico veneto nella lotta contro il Covid-19, ma è anche vero che attualmente registra numeri in proporzione addirittura superiori a quelli di Treviso. «Faremo delle verifiche: vogliamo capire l'origine di tanti ricoveri spiega Benazzi in buona misura si tratta di ricoveri che potremmo chiamare sociali. Cioè di persone positive al Covid che hanno lievi sintomi lievi ma che per varie ragioni non possono rispettare il periodo di quarantena a domicilio».

GLI EQUILIBRI

È un'attività importante. Allo stesso tempo, però, bisogna mantenere un equilibrio per evitare di ritrovarsi con troppi letti occupati a fronte di altre ondate di persone sintomatiche. C'è l'ipotesi di aprire l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene: 60 posti letto già dotati di impianto per l'ossigeno. Ma si fatica a trovare personale per farlo funzionare. Alla luce dell'andamento dell'epidemia, intanto, sono stati sostanzialmente raddoppiati i reparti Covid del Ca' Foncello. L'unità di Malattie passa da 30 a 60 posti letto, espandendosi nell'area sub-intensiva. Andranno ad aggiungersi ai 20 della Pneumologia e ai 40 che verranno progressivamente aperti attraverso la trasformazione della Riabilitazione in area Covid (ad oggi qui ne sono stati attivati 15). I pazienti della Riabilitazione sono già stati trasferiti in parte nell'unità Udie dello stesso Ca' Foncello (20 posti letto) e in parte nella Riabilitazione di Castelfranco.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA