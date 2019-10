Pronto soccorso, 10 nuovi medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZA TREVISO Dieci medici privati per i pronto soccorso degli ospedali della Marca. L'Usl provinciale ne ha appena selezionati dieci per tappare i buchi negli organici attraverso la libera professione. Forze fresche. Il più giovane ha 27 anni. E gli altri non sono troppo distanti. Sono i cosiddetti dottori a gettone. Lavoreranno nelle corsie dell'emergenza-urgenza, tra le più delicate, ma come esterni. A quanto pare non c'erano alternative in attesa dell'apertura, prevista per gennaio, del nuovo pronto soccorso nella casa di cura...