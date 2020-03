(v.lip.) Stamattina l'ospedale di Valdobbiadene, rimesso a nuovo dal lavoro degli alpini, apre le porte ai primi medici, infermieri e Oss che entreranno nella struttura per prendere visione di attrezzature e servizi. I malati sono attesi per metà settimana. Anche se non si sa ancora se saranno degenti in dimissione da reparti ospedalieri oppure post Covid-19. «Il personale in servizio all'ospedale di Valdobbiadene sarà formato da 30-35 tra medici, infermieri e oss, in parte provenienti dall'Uls 2 e in parte in pensione che hanno dato la disponibilità per lavorare e vengono reclutati dall'Azienda Zero a tempo determinato. C'è stata una gara per venire a lavorare qui, io ho ricevuto diverse telefonate di infermieri che chiedevano di tornare nell'ospedale in cui avevano prestato servizio per vent'anni - dice il sindaco Luciano Fregonese -All'inizio della settimana scorsa si pensava che questa struttura sarebbe stata utile per sgravare gli ospedali in prima linea ad affrontare l'emergenza coronavirus. E che, quindi, avrebbe accolto solo degenti ad esempio di geriatria e ortopedia. Il giorno dopo è stata presa in considerazione la possibilità che anche Valdobbiadene diventasse ospedale post Covid, perchè l'edificio è strutturato su sei piani interdipendenti. I 140 posti letto previsti dalla Regione ci sono tutti. Anzi, ne abbiamo già 147. Ma siamo pronti ad arrivare a 200».

