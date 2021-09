Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO Sta per finire la permanenza delle famiglie afghane ospitate nell'ex caserma Serena dopo la precipitosa fuga dal loro paese conquistato dagli estremisti islamici Talebani. Due dei quattro nuclei familiari arrivati nella Marca, che da due settimane sono stati sistemati in alcuni locali riservati dell'ex caserma trasformata in centro di accoglienza, verranno trasferiti in altrettanti appartamenti gestiti dalla Caritas: uno...