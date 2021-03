I DATI

TREVISO Cassa integrazione, bonus, una tantum: decine di migliaia di pratiche gestite dall'Inps per arginare gli effetti deleteri del Covid sull'economia trevigiana. La drammaticità dell'anno appena trascorso, senza contare l'incertezza per i mesi che verranno, traspare dai dati sfornati: un bollettino di guerra. Il primo sintomo di uno stato di salute precario di tutto il sistema è dato dal numero di aziende trevigiane che sono ricorso alla cassa integrazione in tutte le sue sfaccettature: ordinaria, in deroga, più il fondo d'integrazione salariale. Al 7 marzo erano 63.214. E dentro c'è tutto: aziende grandi, medie e piccole; industrie, negozi, professionisti, esercizi commerciali, bar, ristoranti, attività di ogni genere e tipo. Oltre 115mila i lavoratori assistiti. E non è finita. L'ondata di crisi non si è arrestata. Anzi, minaccia di ingrossarsi ancora di più da qui alla fine dell'anno. E ancora nessuno può dire cosa accadrà quando cadrà il blocco dei licenziamenti, al momento prorogato fino a fine giugno.

L'Inps di Treviso-Belluno guidata dal direttore Marco De Sabbata, si è attrezzata per tempo. A oggi tutte le pratiche avviate sono state smaltite o sono via di smaltimento: «Nel giro di 48 ore dall'arrivo della documentazione avviamo l'erogazione», spiegano dagli uffici. Il meccanismo è oliatissimo: se le pratiche sono complete arrivano a buon fine nel giro di due giorni. Se manca qualcosa i tempi si allungano leggermente, il tempo delle verifiche di rito. E il numero di posizioni per la cassa integrazione smaltite fa della Marca la prima provincia in Veneto, seguita a ruota da Belluno.

Altro indice significativo della crisi in corso è rappresentato dai bonus e dalle una tantum richieste e autorizzati. Nella Marca, nel 2020, sono stati 59.188 le indennità un tantum da 500, 600 e 1.000 euro autorizzate. Significativa la suddivisione per categorie professionali: le indennità sono andate a 48.193 lavoratori autonomi; 5.687 professionisti; 1.104 stagionali; 2.965 agricoli; 336 lavoratori dello spettacolo; 770 lavoratori a tempo determinato; 133 venditori a domicilio. La fascia d'età più colpita è, ovviamente, quella che copre gli anni della massima produzione lavorativa e quindi dai 30 ai 49 anni e oltre i 50. Reddito e pensione di cittadinanza invece non hanno fatto molta breccia. Sono 6.086 i trevigiani che hanno ottenuto questo aiuto. E proprio nelle ultime settimane si sta attivando la macchina dei comuni per utilizzare queste persone per attività utili alla comunità, come previsto dalla legge. Il comune di Treviso, per esempio, ha già predisposto un piano per utilizzarli nella gestione delle strutture museali cittadine o in impieghi legati la sociale.

In mezzo a questo mare di lavoratori in difficoltà ci sono anche i furbetti, ovvero chi ha richiesto aiuti che non gli spettano. Sulle oltre 59mila domande evase, sono 8.500 quelle che, a un secondo controllo, destano qualche dubbio. Il meccanismo è semplice: quando arriva la domanda l'Inps, se non ci sono evidenti impedimenti e la documentazione è completa, dà l'ok immediato all'assegno. In un secondo momento scatta però il controllo incrociato con altre banche dati. E se qualcuno risulta aver percepito somme non dovute, le deve restituire. I casi sotto esame sono, come detto, 8.500. E già a 417 persone a cui è stata, in un primo tempo, assegnata un'indennità adesso viene chiesto di restituirla. L'Inps, solo nella Marca, punta quindi a recuperare 263mila euro.

