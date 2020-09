IL DISAGIO

TREVISO Hanno firmato l'immissione in ruolo, dopo decenni di precariato, con le lacrime agli occhi. Il tanto atteso posto fisso da maestra si è trasformato, per alcune di loro, in un incubo. Spedite in posti distanti centinaia di chilometri. Pur con famiglia, qualcuna con figli piccoli altri con anziani genitori da accudire. E, come se non bastasse, dovranno stare distanti da casa per 5 anni, secondo quanto introdotto nel dicembre scorso dalla nuova legge, la 159/2019, che ha bloccato la mobilità. «Non possiamo chiedere, assegnazione provvisoria, temporanea, utilizzo e nemmeno aspettativa per altro ruolo. È una situazione angosciante che ha costretto e costringerà molte alla rinuncia al tanto agognato ruolo oppure a trasferirsi e andare ad abitare da altre parti» riassume Giusy Comuniello, tre figli di 3, 5 e 7 anni, che da Treviso si è trovata assegnata a Bibione. Cioè un centinaio di chilometri andata e un centinaio ritorno ogni giorno. Oppure c'è chi da Ponte di Piave è stata spedita a Bardolino: 360 chilometri al giorno tra andata e ritorno. Il problema nasce dalle chiamate dell'ufficio scolastico per scegliere la destinazione che non sono state fatte in presenza. Anche per evitare assembramenti rischiosi per eventuali contagi. E la loro sorte è stata affidata a un algoritmo.

Sono 33 le sfortunate che hanno scritto una lettera accorata e l'hanno spedita al presidente della Regione Luca Zaia, ma anche a sindaci, parlamentari, Provveditorato. Senza riceve alcuna risposta. Chiedono l'apertura di un tavolo con la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. «E una situazione che ci obbliga a prendere mezzi pubblici tipo tram, autobus e treni per raggiungere le scuole a cui ci hanno destinate, col rischio, in questa situazione epidemiologica di contrarre il virus noi e passarlo poi agli studenti - scrivono nella lettera indirizzata a Zaia - Non siamo in tantissime e questo numero ristretto potrebbe facilitare le operazioni di spostamento senza creare grossi disagi». Il coro di lamentele è disarmante. E, fra tante, c' anche chi è meno sfortunata. Ma pur sempre allarmata. Donatella Franzeggiato da Treviso dovrà insegnare ai bimbi di una elementare di Favaro Veneto. «Non sono molti chilometri ma ho compiuto 62 anni e di notte ho già cominciato a sognare il Terraglio, il traffico, le auto. Che devo fare? Consolarmi pensando alle disgrazie altrui?». La Comuniello rincara: «Dovrò uscire di casa alle 5 del mattino. Sto cercando una baby sitter che porti i figli a scuola e in asilo. Ma non trovo nessuno. I mezzi pubblici per quella tratta sono proibitivi. Oppure dovrò usare l'auto e sarà comunque un bel problema». C'è, poi, Maria Deon, residente a Montebelluna, che si è trovata assegnata prima a Cavallino Treporti e poi a Musile di Piave. «La cosa che mi fa più arrabbiare è il fatto che a Treviso ci sono ancora posti liberi che saranno coperti da supplenze, mentre noi, che siamo titolari per uno strano algoritmo siamo trattate come pacchi postali e spedite lontano dalla sede che abbiamo occupato fino all'altro giorno».

Fino all'anno scorso ha insegnato nella scuola elementare di Ponte di Piave. Da domani, invece, salirà in cattedra a Bardolino, in provincia di Verona. Cioè a quasi 200 chilometri di distanza. Con tutto ciò che ne consegue a livello di costi. Raffaella Parrella, insegnante di 47 anni, si è ritrovata improvvisamente catapultata dall'altra parte del Veneto. E qui, stando alle norme attuali, dovrà rimanere per almeno cinque anni. «Il problema più evidente è quello della distanza. Ma ciò che proprio non è sopportabile è che non tutti hanno avuto le stesse opportunità spiega Parrella i posti disponibili sono stati inseriti nel sistema in modo diversificato. Il risultato paradossale è che chi si è ritrovato a esprimere la preferenza in un secondo momento ha avuto la possibilità di indicare una provincia più vicina o di chiedere un'assegnazione provvisoria. Anche se magari aveva un punteggio più basso».

Valeria Lipparini

Mauro Favaro

