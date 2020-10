LA SVOLTA

TREVISO L'elenco ufficiale delle nomine degli insegnanti per le scuole trevigiane non sarà pubblico e definitivo almeno fino a domani, eppure proprio domattina alcuni docenti di sostegno potranno già presentarsi nelle aule. Nel caotico panorama del nuovo anno scolastico ieri il provveditore agli studi della Marca, Barbara Sardella, ha lanciato un messaggio alle decine di genitori in protesta per la mancanza delle figure professionali in molti plessi della provincia, specie quelli incaricati di seguire i bambini e ragazzi con deficit fisici e psicologici le cui posizioni non sono ancora state formalizzate dopo il ritorno tra i banchi il 14 settembre scorso. «Le nomine non sono ancora pronte, ma anche senza la formalità abbiamo già individuato buona parte degli insegnanti di sostegno. Gli interessati lo sanno e chi vorrà potrà presentarsi a scuola già lunedì mattina senza attendere l'ufficialità» ha annunciato ieri Sardella.

L'ITER

«Nelle giornate di venerdì e sabato abbiamo proceduto alla seconda tornata di nomine per il personale docente esordiva il messaggio inviato ieri dal Provveditorato ai genitori dei bambini in età scolare. Non siamo riusciti a ultimare le nomine per il sostegno, che finiremo lunedì, e dunque non abbiamo ancora pubblicato l'elenco dei nominati». Una parte degli insegnanti di sostegno è però stata di fatto individuata dall'Ufficio scolastico, dunque per completarne l'inserimento effettivo mancherebbe solo la redazione dell'atto formale, che però può avvenire solo quando tutte le nomine sono complete. Per non perdere ulteriore tempo Sardella ha voluto premere l'acceleratore: «A differenza delle altre nomine, quelle per il sostegno alle primarie non dovrebbero subire ulteriori modifiche ha aggiunto il provveditore. Per questo abbiamo consentito che gli insegnanti interessati e già ufficiosamente nominati possano venire a conoscenza della loro posizione. Dunque possono, se vogliono, presentarsi a scuola già lunedì per prendere servizio».

GLI ATTACCHI

Nelle ultime settimane molti genitori con figli disabili hanno espresso il loro malcontento a gran voce poiché in più di un'occasione bambini e ragazzi non erano potuti restare in classe a causa della mancanza delle figure specializzate fondamentali per poterli assistere. Una criticità pesante per molte famiglie, con i genitori costretti a restare a casa dal lavoro e con effetti molto pesanti sulla psiche, la socialità e lo sviluppo educativo degli studenti disabili, bisognosi non oslo di percorsi specifici di apprendimento ma anche di condizioni stabili. Alcuni di loro si erano detti pronti a portare avanti una causa penale nei confronti delle istituzioni scolastiche locali qualora i disagi e la mancanza di risposte fossero perdurati. Ieri il provveditore Sardella ha diramato il messaggio per rassicurare le famiglie e confermare che la nomina degli insegnanti di sostegno sarebbe ormai ultimata. Nell'attesa dell'ufficialità e del termine dei lavori di assegnazione, domani mattina parte dei docenti potrà prendere posto nelle classi, anche se la scelta dipenderà dalla volontà dei diretti interessati fino a quando la nomina non sarà formalizzata e l'assegnazione ufficiale.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA