IL VERTICE

TREVISO Nessuna chiusura, ma produzione ridotta del 50 per cento. Con ulteriore distanziamento fra le postazioni lavorative e taglio della metà dei turni, in modo da ridurre al minimo il rischio contagio. Questo il piano, che rischia di fare scuola anche per casi futuri, deciso per affrontare il focolaio scoppiato nello stabilimento avicolo Aia Agricola Tre Valli di Vazzola, dove il 30% dei lavoratori, fra dipendenti diretti e delle cooperative, è risultato positivo al Covid-19. La decisione è stata presa ieri mattina al termine del summit, presieduto dal viceprefetto Antonello Roccoberton, al quale hanno partecipato vertici dell'Usl, sindacati, sindaco e azienda. «A conclusione di un ampio dibattito, si è convenuto sulla circostanza che, allo stato attuale - ha sottolineato la Prefettura -, non sussistano i presupposti per imporre, da parte dell'autorità sanitaria, la chiusura dello stabilimento».

LO SCREENING

Gli ultimi dati ufficiali parlano di 560 tamponi in azienda (mancano ancora alcuni dipendenti non rientrati dalle ferie) con 178 lavoratori risultati positivi al Covid-19. A questi vanno aggiunti altri 145 test effettuati sui contatti stretti, familiari e coinquilini degli operai, fra cui sono emerse altre 21 positività. Restano ancora un centinaio di lavoratori da sottoporre al tampone (tra gli ultimi, 18 di rientro dalle vacanze sono risultati positivi «Segno che il Covid è esterno all'azienda, non interno» ha sottolineato il direttore generale dell'Usl Francesco Benazzi), ma i controlli, stando a quanto deciso ieri, verranno effettuati con cadenza settimanale «usufruendo - sottolinea la Prefettura - dei tamponi rapidi a risposta immediata (quelli del dottor Roberto Rigoli, ndr) recentemente validati dall'Istituto Superiore della Sanità». L'usl ha quindi raccomandato sia fatta ampia divulgazione fra il personale circa la necessità di continuare a utilizzare mascherine e di rispettare il distanziamento. «La situazione è sotto controllo - ha ribadito Benazzi - e per questo abbiamo deciso che se la proprietà riesce a mantenere, come ha finora fatto, il rispetto delle norme di sicurezza in tema di prevenzione del contagio, si può andare avanti. È vero, ci sono molti positivi, ma sono tutti asintomatici e, di fatto, il virus è esterno allo stabilimento».

LA PROPRIETA'

«Ridurremo la produzione e rimodelleremo l'organico, mettendo in atto tutte le misure prescritte, come abbiamo sempre fatto - ha ribadito al termine dell'incontro il dottor Giuliano Allegri, rappresentante dell'Aia Agricola Tre Valli -. Ci sarà un impatto di tenuta commerciale? Non credo, ma sarà tutto da valutare». «La situazione - precisa Michele Gervasutti, segretario della Uila Uil Treviso -, verrà costantemente monitorata attraverso il comitato covid aziendale. La prossima settimana ci sarà un altro screening dei lavoratori, e nel frattempo si lavorerà a ritmo ridotto».

IL NODO

Durante l'incontro, i rappresentanti sindacali hanno espresso preoccupazione circa il fatto che alcuni lavoratori si sarebbero presentati in azienda prima di aver ricevuto l'esito del tampone. «Abbiamo sottolineato questo aspetto - rimarca Andrea Meneghel della Fai Cisl Treviso Belluno -, ma siamo stati rassicurati dai rappresentanti dell'azienda sanitaria: ci hanno riferito che, con l'utilizzo di mascherine col distanziamento, non ci sono stati rischi. Una risposta che ci ha lasciati un po' perplessi, ma l'incontro è stato comunque positivo e ci è stato assicurato che i test istantanei, adesso, avranno cadenza costante». La riduzione comporterà la limitazione sia del numero dei lavoratori che dei turni, oltre all'utilizzo di termoscanner agli ingressi. «Ci sarà una squadra al mattino e, al pomeriggio, gli ambienti saranno completamente sanificati - spiega Rosita Battain della Flai Cgil Treviso, la sigla che più delle altre aveva spinto per la chiusura dello stabilimento -. Rimaniamo neutri circa la decisione presa, confidiamo che la situazione migliore ma continueremo a monitorare l'andamento del focolaio». «La zona rossa? - aggiunge il sindaco di Vazzola Giovanni Zanon -. Non aveva senso visto che si tratta di un'azienda e non di un comune, dove tra l'altro il numero dei positivi è molto limitato».

Alberto Beltrame

