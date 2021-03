REAZIONI

TREVISO «Il problema non è tanto la riapertura dell'aeroporto, immaginavamo che non fosse possibile farla per aprile. La questione è invece assicurare la tranquillità dei lavoratori. Fino a fine marzo sono garantiti dagli ammortizzatori sociali previsti per il Covid. Vista la situazione chiediamo che le stesse garanzie vengano prolungate». Mauro Visentin, segretario generale della Cgil trevigiana, inquadra subito il problema. E come lui la pensa anche Massimiliano Paglini, segretario provinciale della Cisl: «Tra dipendenti e indotto parliamo di circa 800 persone e altrettante famiglie - sottolinea - andremo a chiedere delle garanzie. Gli incontri previsti in questa settimana sono a livello regionale, ma chiederemo anche un tavolo specifico per il Canova a cui dovrebbe partecipare anche l'amministrazione comunale. I lavoratori dovranno essere garantiti anche dopo le scadenze di marzo. Non è pensabile che Save ne lasci qualcuno per strada. Siamo pronti a ogni soluzione per evitarlo».

IN CONSIGLIO COMUNALE

Franco Rosi (Treviso Civica) sta seguendo da vicino la vicenda Canova: «C'è bisogno di essere chiari - spiega - capisco l'incertezza sulla riapertura ed è giusto essere prudenti. Prima dei voli viene la sicurezza sanitaria. Però servono informazioni precise. Nell'ultimo consiglio comunale ho portato l'esempio di alcuni utenti che avevano prenotato un volo per Trapani ad aprile: prima la prenotazione è stata accettata, poi sono state proposte date differenti, poi dei voucher in alternativa e infine si è parlato di rimborsi. Insomma: penso che sia il caso di dire esattamente le cose come stanno, senza creare disagi all'utenza. E questo vale anche per l'attività del Canova: qualche annuncio in meno da parte del sindaco e un po' di chiarezza in più».

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA