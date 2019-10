Primo round a Ca' Sugana il Tar non dà la sospensiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VERTENZATREVISO Il primo round finisce a favore di Ca' Sugana, ma la partita è ancora tutta da giocare. Ieri il Tar ha espresso il primo giudizio sul ricorso presentato da Mts Immobiliare, che ha chiesto la revoca del provvedimento con cui il settore Edilizia respinge la richiesta di annullare, in regime di auto-tutela, la Scia concessa al cantiere aperto dalla Cazzaro per il complesso Ca' delle Alzaie. Il tribunale amministrativo, dopo aver esaminato le carte, ha deciso di non concedere la sospensiva, provvedimento che poteva congelare...