Primo assaggio d'inverno: giovedì neve a quote basse

PUNTO METEOTREVISO Dopo le grandi piogge, il freddo. Che ha già iniziato a farsi sentire, ma che diventerà ancor più invadente nel corso di questa settimana quando saranno possibili nevicate fino a quote molto basse. Il guasto sarà dovuto all'ingresso di due saccature atlantiche colme di aria polare marittima e a cui sono associate altrettante perturbazioni. Non ci saranno fenomeni particolari, bensì piogge per lo più deboli o moderate durante il primo passaggio, previsto già nella mattinata odierna e solo leggermente più consistenti...