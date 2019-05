Prima la marcia, alle 10.30 a scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(l.r.) In tanti per salvare l'ambiente, studenti consapevoli in marcia. Il gruppo Friday's for future di Castelfranco si è unito alla seconda marcia internazionale per l'ambiente promossa da Greta Thunberg, attivista 16enne svedese, ed è partito, insieme ad altri milioni di studenti in tutto il mondo, alle ore 8 di ieri mattina. Il via, come la precedente marcia, dal C6 verso piazza Giorgione. Un percorso che, a differenza della prima volta, ha visto due tappe. La prima nel boschetto del quartiere Abruzzo, luogo che i giovani hanno preso a...