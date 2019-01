Prima domenica di saldi «Meno gente, più acquisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ULTIME TENDENZE TREVISO Compra di meno, scegli bene, fallo durare. Lo slogan della stilista britannica Vivienne Westwood può tranquillamente diventare il leit moitiv della prima domenica di sconti trevigiani. Una domenica che non ha visto la ressa dell'avvio, ma che in termini di consumi è stata più efficace. Meno gente, più acquisti, insomma. E soprattutto acquisti consapevoli, come precisa Alberto Cappelletto che della slogan della Westwood ne ha fatto un vero credo.PAROLA DI CAPPELLETTO«I consumatori sono sempre più consapevoli -...