Prima campanella per centomila Riccati, Marcon contro la preside

LA POLEMICATREVISO È il giorno più atteso e temuto. Oggi tornano sui banchi tutti i 112mila studenti trevigiani. Ci sarà una fase di rodaggio. Devono ancora essere nominati buona parte dei supplenti: quest'anno si toccherà il record con 1.700 precari. E in qualche classe bisognerà stringersi. È il caso del Riccati. L'istituto tecnico-economico di Treviso sperava di poter contare su alcune aule in più nel campus di San Pelaio. Dalla Provincia, però, alla fine è arrivata solo la proposta di trasferire tre classi nella sede del Giorgi in...