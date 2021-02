Ripartono anche le Gallerie delle Prigioni dove giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, sarà possibile visitare la mostra When the Globe is Home, due collezioni Imago Mundi insieme a 13 opere di artisti internazionali che indagano la relazione tra vicino e lontano, individuale e collettivo, mondo e casa. A Ca' Scarpa è aperta la mostra Cappadocia. Il paesaggio nel grembo della roccia, dedicata al luogo scelto dal Premio Scarpa per il Giardino 2020-2021, Güllüdere e Kzlçukur: la Valle delle Rose e la Valle Rossa in Cappadocia (ingresso gratuito a entrambe le mostre). Riparte anche (e)Design Festival con le due mostre Bruno Morassutti. Architettura industrializzata e design e Parole di Luce. Segni, versi, visioni, aperte rispettivamente al Museo Bailo (lun-ven 10- 18) a Casa Robegan (lun-merc 15.30-18; giov-ven 10-12.30 e 15.30-18) fino al 19 febbraio, con possibilità di prenotare visite guidate all'indirizzo mail info@edesignfestival.it. Per Parole di luce a Casa Robegan è stata ri-allestita la stanza dedicata alle opere di Marco Nereo Rotelli, che ospiterà Survivor, performance nata dall'incontro di Rotelli con il poeta Sanguineti e il compositore Mons (Maurizio Monteneri). La programmazione di (e)Design festival proseguirà con la mostra Leopoldo Metlicovitz e Hausbrandt. Grafica e immagine, che si inaugura al Bailo dal 25 febbraio al 26 marzo e che esplora il sodalizio tra Metlicovitz e Hausbrandt attraverso una serie di bozzetti originali.© RIPRODUZIONE RISERVATA

