TREVISO Il coronavirus si può combattere prevenendolo. Ne è sicuro soprattutto chi pensa, come Sandro Bottega, a capo dell'azienda vinicola di famiglia, che chi viaggia costantemente in tutto il mondo ha più possibilità di essere contagiato. Così, con una circolare interna, l'imprenditore trevigiano ha deciso di mettere in quarantena, per 14 giorni, tutto il suo personale che viaggia, permettendogli di lavorare in casa. Non solo anche i dipendenti fissi, se sentono di avere uno stato influenzale, potranno usufruire di questa agevolazione fino a quanto la situazione non si sarà normalizzata.

«Vogliamo essere d'esempio per le altre aziende o enti pubblici non direttamente interessati al contagio. Pensiamo di avere 160 dipendenti molto fedeli, attaccati alle sorti aziendali che faranno il possibile per non creare eventuali problemi ai colleghi, ai fornitori, ai visitatori. Oltre a questo sanificheremo la nostra azienda e il sito produttivo-logistico di Fontanafredda, nel pordenonese, che sono aperti ad altre persone. Sanificheremo con il sistema PoliDisin Air che permette disinfezione a secco dell'aria e delle superfici e daremo indicazioni ben precise ai nostri dipendenti per l'uso delle mascherine e per la continua pulizia delle mani. La sanificazione non ostacolerà l'operatività dei locali, non essendo un sistema tossico». Tutte queste scelte si porteranno dietro tanti cambiamenti, a cominciare da una razionalizzazione di tutte le varie fasi della produzione. «Tutto questo - conferma l'imprenditore - comporterà una diversa organizzazione di lavoro per un po' di tempo e una spesa relativa. Sono convinto che bisognerà spostare le fiere di settore per eliminare il pericolo di contagi e perché avremmo meno buyer, meno compratori, meno visitatori. Apprendo che il Mido, la grande fiera dell'occhialeria, è stata rinviata e mi auguro che questo accada anche per il food, per il vino. Anche in questo caso meglio prevenire». Bottega spa è presente in 140 paesi nel mondo.

