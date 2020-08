L'INIZIATIVA

ODERZO Dopo l'esperienza al cantiere del Covid hospital di Vittorio Veneto, Setten Genesio Spa torna a far parlare di sé con un'iniziativa a tutela della salute dei dipendenti. L'impresa di costruzioni con sede a Oderzo, attualmente attiva in diverse zone d'Italia con i suoi cantieri tra cui Milano, Venezia, Treviso, Padova, Grado, Mantova e Modena ha avviato un'iniziativa di prevenzione al Covid-19 con l'obiettivo di tutelare i lavoratori e quanti operano nei loro cantieri. «Abbiamo avviato, come iniziativa aziendale, un ulteriore protocollo di prevenzione Covid-19 non previsto o richiesto da normative di legge o cliente, nella delicata fase dei rientri dal periodo di turnazione ferie dei lavoratori. Abbiamo pensato che, durante il meritato riposo dei nostri collaboratori, il virus avrebbe potuto colpire qualcuno e, con la ripresa delle lavorazioni, sarebbe arrivato il rischio di un contagio all'interno del cantiere. Da qui l'esigenza morale e professionale di attivare un programma di prevenzione».

IL PROGRAMMA

Il programma prevede l'effettuazione di un prelievo venoso a tutti i soggetti coinvolti alle lavorazioni e alle visite, realizzato direttamente in cantiere, che rileva i valori di IgG e IgM, permettendo così di individuare il rischio di positività al virus. Nei soggetti con valori superiori al limite di legge è stato immediatamente effettuato il tampone con obbligo di restrizione domiciliare fino al risultato del test. Ad oggi solo in uno dei cantieri milanesi seguiti dal gruppo trevigiano sono stati effettuati più di 200 test sierologici e 53 tamponi, con il risultato di 0 soggetti positivi al covid-19. I test, iniziati il 17 agosto continueranno almeno fino alla fine del mese di agosto.

LA LETTERA

Intanto i sindaco di Codognè Lisa Tommasella ha spedito circa 500 email ad altrettante aziende del territorio per esortarle a sensibilizzare i propri operai di ritorno da zone a rischio ad effettuare i test (gratuiti) presso le Usl di competenza: «Gli operai di origine straniera rientrati dai loro paesi durante la pausa estiva che hanno l'obbligo e il dovere morale di fare il tampone, a maggior ragione se rientrano dai Balcani dove il ceppo del virus è molto pericoloso - afferma il sindaco -. Il lavoro è un diritto di tutti, chi lavora è benvenuto nei nostri paesi, ma non deve mettere a rischio la nostra salute». Nella lettera il sindaco sollecita le aziende, ringraziandole della loro collaborazione ad applicare le norme previste dalla legge: «Bisogna registrare i lavoratori temporanei di provenienza sia extracomunitaria che comunitaria alloggiati in strutture di vostra proprietà o in locazione qualora questi si trovino temporaneamente a soggiornare sul territorio di Codognè. Tali comunicazioni vanno fatte al momento dell'arrivo per soggiorni inferiori alle 24 ore ed entro 24 ore dall'arrivo per soggiorni superiori alle 24 ore». Nella missiva anche un passaggio sui pericoli dei lavoratori in nero ai tempi del Covid: si perchè persone non tracciate, rischiano non solo di danneggiare l'economia, ma anche di sfuggire ai sistemi di controllo per impedire la diffusione del contagio.

Pio Dal Cin

