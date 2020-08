LE CANDIDATURE

TREVISO Tutto fermo. Anche perché molto potrebbe cambiare. L'ormai certa uscita di Riccardo Barbisan dalla lista della Lega, manca solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore, oltre a provocare un buco nella compagine del Carroccio, potrebbe causare anche un effetto a catena. Al K3 stanno valutando qualche potrebbe essere la scelta migliore. Al momento l'idea è di spostare un candidato della lista Amministratori per il Veneto autonomo e metterlo al posto di Barbisan. Il candidato ideale sarebbe Domenico Presti, sindaco di Arcade uscente, per qualche mese in corsa per il municipio di Spresiano prima di rinunciare. È uno dei punti di forza della cosiddetta terza lista fortemente voluta dal governatore Luca Zaia, ma potrebbe diventarlo anche di quella della Lega. Ma anche questo spostamento va soppesato: nè il commissario provinciale Gianangelo Bof, né i vertici regionali, vogliono infatti creare liste squilibrate territorialmente, quindi con troppi candidati concentrati in una stessa area. Paradossalmente l'uscita di scena di Barbisan apre spazi per Federico Caner, anche lui in lista Lega ed espressione della città capoluogo: assieme, i due avrebbero corso il rischio di pestarsi i piedi. Adesso il problema dovrebbe non porsi più.

IL CAMBIO

Fino a quando non sarà ufficializzata l'uscita di Barbisan e la sua sostituzione, la macchina burocratica per l'accettazione delle liste è stata di fatto rallentata, se non proprio bloccata. Lo slittamento da una lista all'altra potrebbe riguardare anche la Lista Zaia: vista la situazione, in pochi possono dirsi sicuri della propria posizione.

I NOMI

Almeno nelle province interessante. Ieri al K3 c'è stata la sfilata dei potenziali candidati della lista Amministratori, chiamati per ritirare il modulo dell'accettazione che poi dovrà essere riconsegnato firmato. Oltre a Presti, si sono presentati l'ex sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini, il consigliere regionale uscente Pietro Della Libera, l'assessore comunale di Villorba Eleonora Rosso. Fino all'ufficializzazione delle liste, rimangono in corsa l'ex sindaco di Conegliano Alberto Maniero, la candidata sindaco di Preganziol Valeria Salvati. Oggi se ne dovrebbe sapere di più: ormai candidati sono stati individuati, ma le pedine devono trovare un ordine nuovo.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA