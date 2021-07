Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CASTELFRANCOLa pressione fiscale e contributiva (total tax rate) sulle aziende castellane è salita al 57,30% e il tax free day, dall'ultima rilevazione, è scivolato in avanti di quasi una settimana: al 28 luglio. Il tax free day è il primo giorno dell'anno in cui gli artigiani cominciano a lavorare per sé e non per pagare tasse e contributi allo Stato. È dunque il giorno della liberazione fiscale e Cna Castelfranco, da un po' di anni, lo...