PRESI DI MIRA CODOGNE' Sembrano non fermarsi davanti a nulla i ladri che in questi

PRESI DI MIRACODOGNE' Sembrano non fermarsi davanti a nulla i ladri che in questi giorni hanno messo a segno diversi colpi in paese e nelle frazioni. Giovedì sera in particolare hanno compiuto alcune incursioni in Via Mazzini, approfittando dell'assenza dei residenti durante la celebrazione della Festa della Madonna della Salute. Ormai è una prassi: le serate dedicate alla festa, quando la gente si attarda per piccoli festeggiamenti, diventano l'occasione per incursioni nelle case incustodite.IL RAIDIl colpo più grosso è stato messo a...