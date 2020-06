IL SONDAGGIO

TREVISO Preoccupati, decisamente impoveriti e con un occhio nuovo tanto verso il sostegno psicologico quanto per la socialità e per l'ambiente. È l'istantanea che fotografa lo stato d'animo dei trevigiani dopo quasi tre mesi di lockdown seguito all'emergenza Coronavirus. A scattarla sono le Acli provinciali che, in collaborazione con quelle veneziane, fra aprile e maggio hanno realizzato un sondaggio online ad hoc. Lo scopo dell'analisi è stato quello di monitorare l'evoluzione dei bisogni espressi dalla cittadinanza e dalla comunità al fine di progettare operativamente le strategie per fronteggiare il post epidemia e il futuro a breve e lungo termine.

I DATI RACCOLTI

Sono 650 le persone che hanno risposto al questionario facendo emergere un quadro tristemente prevedibile. A farla da padrone sono i sentimenti di preoccupazione e incertezza. In una scala da 1 a 5 un 4,4 è occupato dall'angoscia per la salute dei propri familiari nonché per quella di sé stessi (3,5). Ma se il benessere fisico è fondamentale per i trevigiani, lo è altrettanto la condizione economica. Quasi tutti sono infatti estremamente incerti sul futuro delle proprie finanze.

In particolare i lavoratori (un terzo del campione) temono di veder precipitare i propri redditi in media del 15% ma il 61% di questa categoria teme che le entrate si ridurranno addirittura della metà. Una funesta previsione dovuta anche al fatto che solo il 32% dei lavoratori ha regolarmente prestato servizio durante l'emergenza Covid. Meno drammatica la prospettiva rilevata dai pensionati, un altro terzo delle persone intervistate, che prevedono riduzioni di appena lo 0,3%. Tra le prime conseguenze del timore per il calo degli stipendi c'è il netto taglio che tanti si sono imposti su tutti i consumi non essenziali, a partire dall'abbigliamento (-14% di spesa prevista) e dal tempo libero (-18%).

NUOVE DIFFICOLTÀ

Condizioni e difficoltà nuove, a cui quasi nessuno era preparato né tanto meno abituato. Ecco che si è così riscoperta l'importanza anche del benessere dal punto di vista psicologico, con il 10% dei partecipanti al sondaggio che si sono rivolti a esperti in materia, lamentando peraltro come le norme governative non prevedano aiuti economici per la copertura di tali terapie. Un dato che si riflette nel basso indice di gradimento e fiducia registrato dalle istituzioni. La Regione primeggia con 3,7 punti su 5 rispetto ai Comuni (3,3) al Governo (3) e all'Unione Europea (2,1), tutte però nettamente distanziate dalle associazioni di volontariato (4), dalla Protezione civile (3,9) e dal sistema sanitario (3,7). Altro dato interessante è la rinnovata attenzione che i trevigiani riserveranno in futuro alle relazioni sociali e alle questioni ambientali, ambiti che la reclusione forzata ha portato a vedere con occhi nuovi.

FRONTE COMUNE

«Vogliamo progettare da subito il post emergenza, sforzandoci di capire quale sia la risposta migliore che la nostra associazione potrà dare rimodulando i servizi offerti spiega la presidente Laura Vacilotto . Quelli che abbiamo raccolto con il questionario sono dati molto diversi tra loro, che ci impongono di interrogarci e ci spingono a ripensare il nostro impegno nei confronti della popolazione. Siamo chiamati a essere corpi intermedi tra i cittadini e le istituzioni con il dovere di farsi carico delle istanze dei primi e di proporre vie di sviluppo che le riflettano alle seconde. Nessuno può uscire da solo da questa emergenza epocale. Questo è il momento di riscoprirsi tutti fratelli, come ha sottolineato anche Papa Francesco nel pieno dell'emergenza».

Serena De Salvador

