LA CAMPAGNATREVISO Falsa partenza per il portale online dedicato alla prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid. La nuova piattaforma per prendere appuntamento, scegliendo sede, giorno e ora dell'iniezione, entrerà in funzione oggi. Possono iniziare a prenotarsi 120mila trevigiani tra anziani con più di 80 anni, persone tra i 70 e i 79 anni (classi dal 1942 al 1951, comprese), persone con disabilità grave e persone vulnerabili. In realtà...