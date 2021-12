IL ROGO

TREVISO Una donna lievemente intossicata, otto famiglie evacuate in piena notte, tra cui una partoriente. Un appartamento completamente inagibile. E la micia Birba che purtroppo non ce l'ha fatta: è morta soffocata dal fumo. Lo stesso che ha rischiato di uccidere la sua padrona Patrizia, 44 anni, che si era addormentata sul divano senza accorgersi che la casa stava bruciando. È il bilancio dell'incendio divampato sabato notte nel condominio al civico 128 di via Zermanese. Si tratta di una palazzina di quattro piani: 8 appartamenti e un paio tra negozi e uffici al piano terra. Il rogo è scoppiato in un appartamento al primo piano, poco prima della mezzanotte e mezza per cause accidentali. Le fiamme si sono sviluppate in salotto: pare siano partite dal divano. Colpa, forse, di un mozzicone di sigaretta rimasto acceso. Una svista che ha rischiato di finire in tragedia. In casa c'era soltanto la compagna del proprietario. Lui, operaio turnista, era al lavoro. Lei invece stava facendo le pulizie. Potrebbero essere stati eventuali detergenti infiammabili (come per esempio la candeggina) ad aver contribuito al rogo. Ma saranno gli accertamenti dei pompieri a fare piena luce sulle cause.

«DORMIVO SUL DIVANO»

«Mi sono addormentata sul divano, lasciando forse la sigaretta accesa. Quando ho riaperto gli occhi c'erano fumo e fiamme» - racconta Patrizia, ancora molto scossa. A dare l'allarme è stato un residente del quartiere, che ha notato del fumo uscire dalle finestre del primo piano. I pompieri sono intervenuti in forze insieme al Suem 118 e alla polizia. Le grida di aiuto della malcapitata hanno svegliato gli altri condomini: molti di loro erano già a letto. Per scampare al pericolo sono corsi in strada in pigiama, pantofole e giubbotto. «Stavamo andando a letto, all'improvviso abbiamo sentito delle urla e dei botti - racconta Agnese, che abita al secondo piano. Il suo appartamento è proprio sopra a quello andato a fuoco -. Ho tirato su la persiana e sono stata travolta dal fumo. Abbiamo preso il cane e siamo corsi giù».

CORSA FUORI COL PANCIONE

Tra le persone evacuate c'era anche una futura mamma prossima al parto: il conto alla rovescia per dare alla luce il suo bimbo era già iniziato e quel pericoloso fuori programma ha contribuito a rendere più movimentate le ultime ore di attesa. La donna si è rifugiata in macchina. Patrizia invece ha cercato riparo dalle fiamme e dal fumo nel terrazzo di casa. I pompieri l'hanno raggiunta con l'autoscala e poi tratta in salvo affidandola alle cure del Suem. La donna è stata ricoverata in via precauzionale al Ca' Foncello visto che aveva inalato del fumo ed è stata dimessa in mattinata. La sua micia invece ha avuto la peggio: è morta intossicata. I pompieri hanno provato a rianimarla ma non c'è stato nulla da fare. Il loro tempestivo intervento ha evitato però che il rogo si propagasse al resto della palazzina. L'appartamento è ora inagibile. I danni ingenti. Le altre unità abitative invece non sono state compromesse. E neppure le attività al piano terra, tra cui la sede dell'impresa edile Giomo Costruzioni e la Legatoria Artigiana. Al titolare di quest'ultima era arrivato l'alert del sistema antincendio installato nel negozio. E ha sua volta ha avvertito Massimiliano Stragliotto, dell'impresa edile: «Sono corso qui, c'era un gran fumo». I condomini sono rientrati nelle loro case verso le 2.30. Infreddoliti e provati. Ma consapevoli di aver scampato un grosso pericolo. «Non ci sono stati feriti: è questa la cosa più importante - commenta l'amministratore condominiale Mauro Granello -. Ci attiveremo per ripristinare al più presto l'unità immobiliare». La vittima, una volta uscita dall'ospedale, ha chiesto subito della sua micia. «Dov'è la mia birba?» - continuava a ripetere ieri mattina dall'androne della palazzina in cui era tornata per riprendere portafoglio e vestiti.

Maria Elena Pattaro

