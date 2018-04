Premio San Liberio passerella di talenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIATREVISO Personaggi di Treviso in passerella ieri mattina, all'auditorium Luigi Stefanini, per la consegna dei riconoscimenti Premio San Liberio istituito anni addietro dalla Congrega per il recupero delle tradizioni trevigiana, capitanata da Giorgio Fantin. Un riconoscimento annuale, in occasione di San Liberale patrono della città, che intende rendere omaggio a quanti hanno contribuito a far conoscere Treviso. Una cerimonia per pochi intimi, tra amici e senza autorità quella di ieri mattina. Ad essere omaggiati sono stati Ettore...