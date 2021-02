Una preghiera dedicata a chi sta lottando contro il coronavirus quella pronunciata ieri dal vescovo Michele Tomasi durante la celebrazione di ieri nel santuario di Santa Maria Maggiore in occasione della giornata mondiale del malato, che si svolge nella festa della beata Vergine di Lourdes.

A Maria il Vescovo affida i malati e quanti si prendono cura di loro, samaritani discreti e forti, tenaci, sorridenti e fedeli, ricordando questo tempo di pandemia e il dolore di tutti, di tante persone, famiglie, comunità, le difficoltà economiche, la precarietà lavorativa, l'incertezza.

«Ci siamo scoperti fragili, vulnerabili, mortali - sottolinea il Vescovo -, bisognosi di relazioni che ci sono mancate. Ma nel dolore - ricorda monsignor Tomasi -, in questo limite, c'è davvero il luogo della salvezza di tutti, anche di coloro che sono sani e forti, e che in tempi normali potevamo, forse, considerare immuni». «Dove ti giri, ecco notizie del Covid, dirette o indirette. Ovunque fatica, precarietà e incertezza, sacrifici piccoli e grandi. Il momento della prova, però, abitato assieme a Cristo, vissuto nell'amore, nel servizio, nella cura, nella solidarietà autentica, nel legame profondo di un popolo unito, nella responsabilità per il bene di tutti, diventa il luogo in cui si getta il seme della risurrezione, della ri-generazione, di una speranza che non cede e non delude» sottolinea il Vescovo.

