Il contagio da coronavirus nei Comuni avanza. Certamente non in maniera drammatica. Basta che trascorra qualche giorno e confrontando i dati di giovedì scorso e quelli di ieri si vede come procede il virus. Il 5 marzo a Treviso sono stati registrati 19 contagiati, ieri erano saliti a 27.

Anche Mogliano ha registrato un incremento passando da 5 contagiati a 9. «Si tratta soprattutto di parenti di anziani che erano ricoverati nel reparto di Geriatria del Ca' Foncello. Per la maggior parte si tratta di persone asintomatiche che sono in quarantena a casa loro. Tre sono i ricoverati» spiega il sindaco Davide Bortolato.

Balzo in avanti anche a Preganziol che da un solo caso passa a 6. Per tutti gli altri Comuni si tratta di qualche caso di contagio in più e se è vero che in certe aree si parla di un raddoppio è pur vero che i numeri sono davvero minimi come, ad esempio, Montebelluna che passa da 2 casi di positività al coronavirus a 4. I Comuni più piccoli variano poco: Quinto da 2 casi a 3, come Resana; Zero Branco passa da 3 a 4; Villorba da 6 a 8; Breda da 3 a 5; Ponzano da 1 a 4.

Non sono numeri che destano particolare allarme ma tutti i sindaci concordano nel chiedere la collaborazione dei cittadini per rispettare il Dpcm. Uscire soltanto se è necessario ed evitare gli assembramenti, anche nei luoghi all'aperto, rispettando le regole d'igiene.

