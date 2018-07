Prefettura rigorosa: bocciata la sua richiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENATREVISO (rt) Il richiedente asilo Emmanuel Emma Obaraye ha trovato negli alloggi della caserma Serena e nel sistema di accoglienza due preziosi alleati. Ma la Prefettura trevigiana quando si è trovata sul tavolo la sua domanda per ottenere il permesso di soggiorno, l'ha attentamente valutata. E alla fine ha deciso di respingerla prima ancora che si palesasse in tutto il suo splendore il ruolo di secondo livello che Oberaye aveva nell'organizzazione degli spacciatori di morte nigeriani. Attualmente la vicenda è in stallo perchè...