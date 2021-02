I DATI

TREVISO Oltre 5mila pratiche per certificazioni antimafia istruite nel 2020; circa 400 al mese, in ceri periodi dell'anno anche 600. Ma il numero è indicativo: «Sono migliaia. Solo 1200 da ottobre a gennaio», dicono gli addetti. L'ufficio Antimafia della prefettura trevigiana è una la prima linea contro il crimine organizzato. I suoi addetti sgobbano tutto l'anno per individuare i minimi segnali di infiltrazione. Codice alla mano, passano al setaccio l'ossatura di aziende ed enti pubblici: ogni imprenditore che partecipi a un bando pubblico in giro per l'Italia deve produrre, ogni volta, una certificazione antimafia. I suoi dati vengono inseriti in una banca telematica e studiati. E a fare il lavoro è la prefettura. All'ufficio Antimafia trevigiano vengono analizzati una montagna di dati per individuare quei segnali che indicano delle anomalie. La paura è quella già sottolineata dal prefetto Maria Rosaria Laganà: l'assalto di organizzazione mafiose a un territorio ricco ma fragile. La ripresa economica vedrà ai nastri di partenza piccole aziende, soprattutto in settori strategici come turismo e ristorazione ma anche edilizia, con le risorse ridotte al lumicino. Prede appetibili e a poco prezzo per organizzazioni criminali sempre a caccia di canali per riciclare denaro e coprire affari illeciti.

LE MISURE

Nel 2020 l'ufficio Antimafia ha emesso tre interdittive, strumenti che prevedono la cessazione di qualsiasi tipo di rapporto tra l'azienda in questione e gli enti pubblici o che sbarrano la strada verso contributi e aiuti economici. Due provvedimenti riguardano i consorzi stabili legati a Ebg Group di Bologna, tra cui Lm Group incaricato dal comune di Treviso della ristrutturazione delle scuole elementari Don Milani. Proprio le verifiche incrociate di Prefettura e forze dell'ordine hanno confermato i legami con Ebg Group, già oggetto di un'interdittiva antimafia firmata dalla Prefettura bolognese quando è stato verificato che un paio delle aziende nella rete del consorzio potevano avere dei legami con due personaggi considerati vicini a clan dell'ndrangheta. Tanto è bastato per giustificare un provvedimento antimafia anche per Lm Group. «In base al Codice dell'Antimafia - spiegano dall'ufficio - è sufficiente anche un indizio che possa portare a un collegamento con persone o aziende ritenute vicine alla criminalità organizzata. Ovviamente devono essere indizi provati, che corrispondano a precisi riferimenti giuridici. Indizi come, per esempio, rapporti di parentela o la presenza in ruoli apicali di persone incensurate ma palesemente prive delle competenze necessarie. Le interdittive però sono strumenti per prevenire, agiscono prima che la criminalità organizzata si insinui». La terza interdittiva del 2020 è invece stata emessa contro l'amministratore di una società privata incappato in uno dei reati che rientrano nel campo dell'antimafia pur non essendo direttamente collegato a reati mafiosi.

I PRECEDENTI

«Dal 2015 al 2020 - continuano dall'ufficio - le interdittive firmate a Treviso non sono mai state più 2 o 3 all'anno. Che siano tante o poche è difficile da dire. A Pordenone, in quattro anni, ne è stata firmata solo una. A Verona ne vengono date di più. Poi dipende anche dal singolo caso: possono essere legate a reati che, di fatto, rientrano in quelli previsti dal codice Antimafia ma sono poco funzionali alle organizzazioni criminali organizzate; oppure sono motivati da reati invece molto più attinenti. Di certo la mole di lavoro da affrontare è ingente: per ogni singola pratica si fa una ricerca per individuare le cause ostative ben delineate dalla giurisprudenza. Poi c'è una fase informativa dedicata alla ricerca degli indizi per cui è fondamentale il rapporto con le forze dell'ordine».

L'ALLARME

Ma c'è un altro dato preoccupante. Nel primo semestre 2020, nella prima fase della pandemia, il numero delle operazioni sospette segnalate dagli informatori finanziari della provincia di Treviso alla Banca d'Italia sono aumentate del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono passate dalle 712 dei primi sei mesi del 2019 alle 784 del primo semestre del 2020. «Si tratta di operazioni di vario tipo, da bonifici e versamenti all'attivazione di polizze, che non consentono di individuare con chiarezza il titolare effettivo e la provenienza del denaro. Informatori finanziari e dipendenti di banca, in caso di sospetti, sono obbligati ad effettuare una segnalazione all'Uif, l'ufficio informativo finanziario della Banca d'Italia che si occupa di antiriciclaggio - sottolinea Massimiliano Paglini, segretario generale della Cisl di Treviso e Belluno -. Le segnalazioni sono valutate dall'Uif e, se necessario, trasmesse alla Procura della Repubblica e agli organi investigativi». Dietro a queste operazioni non ci sono solo tentativi di elusioni fiscale, ma anche possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali che si servono di prestanome e teste di legno, volti puliti di attività dai contorni a tinte fosche. «È l'ennesimo segnale che anche nella Marca è arrivato il momento di alzare ulteriormente la guardia - sottolinea il segretario generale della Cisl -. Serve un azione congiunta di tutti i soggetti coinvolti. E se ci sono carenze di organico nelle prefetture, che analizzano centinaia di pratiche ogni mese, o nelle forze dell'ordine alle prese con pesanti indagini di natura finanziaria, è il caso di porvi rimedio. La malavita, lo sappiamo, si sposta dove c'è economia e dove si può insediare facilmente per riciclare i proventi delle attività illecite. E in questo senso siamo a rischio». Già nei giorni scorsi i sindacati hanno chiesto un incontro con la Prefettura su questi temi. La convocazione è prevista a stretto giro di posta. «C'è un contesto di debolezza generale - conclude Paglini -, che diventa terreno fertile per la criminalità organizzata che cerca terreni vergini in cui operare. Dal territorio ci arrivano spesso segnali di presenze fino a quel momento sconosciute, sulle quali vanno fatti gli adeguati approfondimenti. La mia sensazione, però, è che siamo in ritardo, e lo conferma il numero delle interdittive antimafia emesse nell'arco di appena un mese a Treviso. Il timore è che se ne possano vedere altre nel corso dell'anno. Anche per questo crediamo sia necessario, oltre al protocollo regionale, una normativa precisa sul contenimento del massimo ribasso negli appalti. È chiaro che dietro a certe offerte c'è qualcosa di anomalo».

P.Cal / A.Belt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA