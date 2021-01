LA SOLIDARIETÀ

TREVISO «Messaggi inaccettabili, non posso fare altro che esprimere la mia vicinanza al Vescovo. Avviso che mi farò vaccinare anche io appena sarà possibile. Vorrà dire che passerò tra le fila di chi viene attaccato per questo». Il prefetto Maria Rosaria Laganà si schiera a difesa del vescovo di Treviso Michele Tomasi, finito nel mirino di una torma di no vax. È bastato che il sindaco Mario Conte riproponesse sul suo profilo Facebook l'intervista fatta da Il Gazzettino al Vescovo, dove invitava tutti a vaccinarsi, per scatenare l'odio via social. Messaggi di sprezzanti, sarcastici, anche di insulti: «Non è un medico, si occupi delle anime», hanno detto in molti. Ma c'è chi è andato giù ancora più pesante. Una reazione che ha impressionato lo stesso Conte, il primo ad esprimere vicinanza a monsignor Tomasi. Ma l'eco di questo attacco è stato ampio: attaccare una figura dall'alto valore simbolico come il Vescovo di Treviso, punto di riferimento per migliaia di fedeli, è stato un atto che ha colpito molti.

L'ACCUSA

«Purtroppo i social hanno una potenza di fuoco notevole, che è positiva o negativa a seconda dell'uso - spiega il prefetto - ognuno è libero di curarsi e di scegliere per sé. Ma quando c'è di mezzo la salute pubblica, una riflessione va fatta. Ricordo che se non ci fossero i vaccini il genere umano sarebbe in via d'estinzione. Poi, è chiaro che ci possono essere perplessità o dubbi, ma nessuno ha il diritto di attaccare in quel modo un'altra persona che sia il Vescovo, il sindaco o un altro cittadino».

IL SINDACATO

Anche la Cisl di Treviso-Belluno ha voluto far sentire la propria voce: «Massima solidarietà al vescovo - dice Massimiliano Paglini, segretario generale della Cisl Belluno Treviso -, condividiamo la sua posizione sulla indispensabile responsabilità che ogni singolo cittadino deve esercitare vaccinandosi per il bene proprio e della collettività, per la tutela della propria salute e di quella degli altri, a partire dalle persone più fragili. Le vaccinazioni sono la conditio sine qua non per ripartire ed evitare il collasso dell'economia e dell'occupazione». Per questo, la Cisl a livello sia veneto che territoriale sta preparando una campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione che coinvolgerà sia i delegati aziendali che i pensionati «anche in contrasto - sottolinea Paglini - alla monumentale disinformazione che circola da anni sui social a causa dei no vax. Noi faremo la nostra parte favorendo in tutti i modi le condizioni perché tutti possano vaccinarsi, nelle fabbriche, nelle aziende, negli uffici». Allo stesso tempo, spiega il segretario generale, è importante che a livello nazionale siano garantiti gli approvvigionamenti e che a livello locale sia aggiornato il tavolo di confronto con le associazioni datoriali per aggiornare i Protocolli per il contenimento e il contrasto della pandemia da Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritti la scorsa primavera, «adeguandoli alle opportunità e necessità poste nel Piano di vaccinazione e stabilendo congiuntamente le linee guida da seguire». Intanto, è tutto pronto in quattro sedi della Cisl interprovinciale per uno screening Covid-19 su base volontaria sugli operatori, i sindacalisti e i dipendenti Cisl, del Caf, del Patronato Inas e di tutti i servizi. Più di 170 le persone che hanno aderito.

