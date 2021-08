Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SEGUSINOSono ancora molto gravi le condizioni del giovane precipitato da un'altezza di sei metri mentre potava le piante sul retro di un condominio in piazza Roma. Il 25enne ha fatto un volo di schiena e l'impatto con il suolo è stato tremendo. Dopo essere stato intubato sul posto il giovane era stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e ricoverato in Terapia intensiva neurologica. Ora è in coma farmacologico,...