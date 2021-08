Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAMONTEBELLUNA A pranzo con i propri cari. Da oggi, all'Umberto primo di Montebelluna, è possibile. Nonostante il Covid, nonostante le restrizioni. La casa di riposo ha attivato, da qualche giorno, la possibilità agli ospiti di passare qualche ora in più coi propri familiari, in particolare sedendosi a tavola assieme. L'iniziativa si chiama Aggiungi un posto a tavola: due nuclei familiari al giorno possono pranzare in una sala...