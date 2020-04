L'APPELLO

TREVISO Patrizio Bof, presidente del distretto dello Sportsystem di Montebelluna, non aveva usato giri di parole nei giorni scorsi: la crisi scatenata dalla pandemia Covid 19 ha messo in ginocchio il settore e rischia di provocare danni enormi. Un segnale di pericolo che Mario Pozza, leader di Unioncamere Veneto, oltre che numero uno della Camera di commercio di Treviso e Belluno, non lascia cadere inascoltato. Tanto più perché si fa il paio con l'analogo messaggio di allerta rossa lanciato da un altro distretto di primo piano per l'economia manifatturiera regionale, come quello della calzatura della Riviera del Brenta. «Il quadro esposto è preoccupante e rappresenta un vero e proprio grido d'allarme di due settori d'eccellenza del nostro sistema economico riconosciuti a livello internazionale» conferma Pozza. Lo scenario, ne è ben consapevole anche il rappresentante del sistema camerale, è tutt'altro che rassicurante: «La crisi non coinvolgerà solo i marchi più conosciuti, ma anche l'indotto presente sul territorio con molte piccole medie imprese che riforniscono le aziende più grandi e che sono de gioielli per innovazione e prodotto».

Denunciata la situazione critica, tuttavia, ora si guarda anche al futuro e alle possibili soluzioni. La richiesta più pressante da parte degli imprenditori è una: consentire di rimettere in moto le fabbriche al più presto. Una priorità condivisa anche dall'organismo che riunisce le camere di commercio venete. Pena rischi ancor più pesanti, come uno shopping estero di pezzi pregiati del nostro tessuto produttivo: «Unioncamere è al fianco di ogni singola imprese di questi settori rimarca Pozza -. Le misure che questi due sistemi suggeriscono sono dei punti fermi e sono già una road map per ripartire. Le aziende dei due distretti sono strategiche per il nostro sistema economico e ci consentono di essere competitivi a livello internazionale. Il rischio è che finiscano in mani estere e in questo modo perdiamo dei pezzi di storia della nostra imprenditoria diventando dipendenti di imprese che non hanno sede nei nostri territori. Il sistema economico sta perdendo competitività e questa è difficile da recuperare. Riaprire oggi non è più una opzione, ma una necessità». Per queste stesse ragioni, assicura Pozza, il mondo economico regionale si schiera con il governatore Luca Zaia nella proposta di una riapertura graduale delle aziende: «Ora servono decisioni e non task force che allungano solo la filiera dei tempi della scelte. Per questo il Governo deve fare la propria parte perché le imprese del Veneto hanno bisogno di chiarezza e regole certe per poter riaprire e farlo in totale sicurezza». Intanto, a subire le conseguenze della pandemia è anche l'export: la Camera di commercio di Treviso- Belluno ha organizzato un ciclo di tre seminari web gratuiti proprio per fornire indicazioni ai principali problemi affrontati in queste settimane alle ditte esportatrici. Si comincia giovedì, sul tema Inadempimenti contrattuali a causa dell'epidemia: i mezzi di tutela a disposizione degli imprenditori italiani nei confronti dei propri clienti e/o fornitori stranieri. Come poter difendere i contratti in essere di acquisto o di vendita con controparti straniere.

M.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA