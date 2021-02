L'OPINIONE

TREVISO In guerra, una delle principali strategie è conoscere quanto più possibile il proprio nemico per poter capire come contrastarlo meglio e, possibilmente, prevenirne le mosse. Non fa eccezione la guerra alla penetrazione della criminalità organizzata nell'economia. In questo senso, è cruciale il ruolo del sistema della Camere di commercio, in quanto «sorgente e depositarie di moltissime informazioni sulle imprese». L'ha ribadito Mario Pozza, presidente dell'ente camerale di Treviso e Belluno, nonchè di Uninoncamere Veneto, nel suo intervento al convegno (on line) su Infiltrazioni criminali e pandemia: dinamiche e fragilità imprenditoriali, promosso dal Dipartimento di Economia dell'università di Ca' Foscari.

L'ALLERTA

Anche Pozza, in sintonia con gli altri relatori e partecipanti al seminario (dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, alla presidente della Corte d'appello lagunare, Ines Maria Luisa Marini, dal comandante regionale della Gdf Giovanni Mainolfi, alla vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, a rappresentanti del mondo accademico e istituzionale), ha ricordato come le ripercussioni economiche della pandemia Covid, con il loro corollario di aziende, soprattutto piccole, in crisi di liquidità, rischi di aprire ulteriori porte alla malavita, pronta a reinvestire gli ingenti capitali delle attività illecite, per ripulirli e moltiplicarli. L'incontro aveva anche l'intento di porre le basi per un tavolo di lavoro tra i vari soggetti coinvolti, a sua volta con l'obiettivo di studiare il fenomeno e comprendere, ad esempio, se le imprese criminali abbiano caratteristiche e comportamenti distintivi e quali elementi di un tessuto economico possano favorire l'infiltrazione. Proprio per questo le banche dati del sistema camerale possono essere preziose.

IL CONTRASTO

Pozza ha citato i vari motori di ricerca dedicati già creati e messi a disposizione delle forze dell'ordine. Ad esempio, per individuare e analizzare le variazioni nelle società, dagli spostamenti di sede o di settore ai cambi di proprietà e di amministratori. Ma Pozza ha ribadito anche l'impegno per «diffondere una cultura della legalità», citando i protocolli stilati, bandi come quello su economia circolare e legalità lanciato proprio a Treviso, le iniziative di sensibilizzazione sul tema rivolte a chi già opera nel mondo produttivo, ma soprattutto agli studenti e ai giovani per seminare il germe di un'economia sana».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA