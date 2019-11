«Poteva succedere a noi»: il flash mob fa infuriare Marcon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELFRANCOÉ un Marcon furibondo quello che ieri ha espresso senza mezzi termini il suo pensiero sulla protesta di alcuni residenti di via dei Carpani che hanno organizzato una manifestazione lampo tra il duomo e il municipio ad appena 12 ore dal gravissimo incidente in cui una donna è stata travolta e uccida da un'auto pirata, proprio a pochi passi dalle loro abitazioni: «Che si vergognino. La parte buona del tessuto sociale di Castelfranco, la maggioranza, è quella che oggi partecipa in silenzio al dolore dei famigliari della vittima....