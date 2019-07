Potature sul Put: un mese di disagi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOTREVISO Agosto di potature in città. Nel mese per eccellenza delle ferie estive il Comune di Treviso si appresta a dare un taglio agli alberi malati lungo l'anello esterno della circonvallazione cittadina. Per gli automobilisti che restano in città si preannunciano giornate complicate. Il lungo cantiere, si legge nell'ordinanza, partirà lunedì 5 agosto e proseguirà fino a fine mese. Gli abbattimenti riguarderanno tutti quelle piante considerate pericolose, ovvero risultate a forte rischio di cedimento strutturale o arrivate a...